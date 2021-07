Grandi ascolti in Rai ieri per la partita Italia-Belgio agli Europei valida per l'accesso alla semifinale: gli spettatori sintonizzati su Rai Uno sono stati 15 milioni e 483 mila, con share del 65,2%. Un ascolto superiore a quello registrato dalla precedente partita degli azzurri valida per i quarti, contro l'Austra: gli spettatori in quell'occasione erano stati 13 milioni 265mila con share del 61,1%.