F1 Gp Bahrain tv in chiaro su TV8? Qualifiche e gara, gli orari

Formula 1 2024, Gran Premio del Bahrain: dove vedere le prove e il Gp in tv e streaming

Dopo l’avvio della stagione dei motori con la SBK lo scorso weekend, riparte il circus di F1 e F2 con il GP del Barhain, che sarà trasmesso anche in chiaro su TV8 e Cielo.

F1 Gp Bahrain tv in chiaro su TV8? Prove, gara, gli orari

Per la F1 si parte su TV8 venerdì 1 marzo con le qualifiche, in differita alle ore 22, con studio pre-qualifiche dalle 21.30. Sabato 2 marzo in differita alle ore 21.30, semaforo verde per il Gran Premio del Bahrain. L’appuntamento su TV8 è già a partire dalle ore 20.00 con lo studio Formula 1, condotto da Davide Camicioli e la new entry Vicky Piria. Al termine del GP, tutte le interviste a caldo con i piloti, i team manager e gli addetti ai lavori per approfondire e commentare tutte le dinamiche della gara.