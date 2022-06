Fabrizio Gatta incontra l'ex presidente Cei Bagnasco. Dalla tv alla parrocchia

Fabrizio Gatta incontra l'ex presidente della Cei Angelo Bagnasco. "Benedì il mio anello quando ero ancora in tv"

Dalla tv alla parrocchia. Fabrizio Gatta, conosciuto per il suo passato da conduttore e giornalista, oggi è parroco nella diocesi di Ventimiglia-San Remo. Nel piccolo schermo ha fatto tanta strada e ora prova a farla anche nella sua nuova vita.

“15 anni fa indossavo sempre un anello col Padre Nostro, anche in tv. Un giorno il Cardinale Bagnasco, presidente della CEI, lo benedì. Mai avrei immaginato di ritrovarlo oggi. E men che meno di accoglierlo, da sacerdote, nella mia parrocchia. Il Signore fa nuove tutte le cose”, ha twittato l’ex showman e ora uomo di fede.

Da show man con Elisa Isoardi ed Eleonora Daniele a parroco a Sanremo, la carriera di Fabrizio Gatta

Approdato in Rai nel 1996 con il Concerto dell'Epifania, nel 1997 Mario Maffucci, vice direttore di Ra1, lo vuole nella squadra di Miss Italia, coinvolgendolo fino al 2002 nella conduzione delle “Anteprime”, con Manila Nazzaro, Gloria Bellicchi, Roberta Capua e nelle finali di Salsomaggiore Terme, con Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. Nel 1999, con Ilaria Moscato, conduce, in diretta, Lineaverde-Sanremo in fiore. Nel 2000, con Monica Leofreddi, cura i collegamenti di Domenica In. Nel 2001, presenta le “esterne” di Torno Sabato con Giorgio Panariello ed entra in conduzione su Lineabianca con Manuela Di Centa.

Dal 2000 al 2007 è il volto maschile di Rai International, conducendo e firmando come autore alcune trasmissioni del palinsesto dedicato agli Italiani nel mondo come La Grande Giostra dei Gol con Ilaria D'Amico. Dal 2002 al 2012 è stato alla conduzione di Lineablu il sabato pomeriggio su Rai1, con Donatella Bianchi. Dal settembre 2009 al maggio 2010 conduce con Sonia Grey “Uno Mattina week end”, il sabato e la domenica su Rai1.

Sempre su Rai1, nel 2010 con Elisa Isoardi, e poi dal 2011 con Eleonora Daniele, conduce Lineaverde, la storica trasmissione del servizio pubblico televisivo dedicata al mondo dell'agricoltura e all'ambiente. Da giugno a dicembre 2012 riprende, per l'undicesimo anno consecutivo, la conduzione di Lineablu, firmando le 27 puntate del programma anche in qualità di autore. Da giugno a settembre 2012 conduce, con Eleonora Daniele, Linea Verde Estate. Da domenica 30 settembre 2012 riprende, per il terzo anno consecutivo, la conduzione di Linea Verde (edizione 2012-2013) con Eleonora Daniele.