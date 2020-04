Facebook: con lockdown salgono ricavi del 18%, cadono richieste pubblicitarie

Crescono del 18% i ricavi di Facebook durante il periodo di lockdown, pari a 17,74 miliardi di dollari, nettamente maggiori ai 17,27 stimati dagli analisti nelle previsioni di chiusura del primo trimestre. Frutti meno redditizi in campo pubblicitario: è stato registrato un calo consistente della domanda proprio durante le ultime settimane di quarantena.

Come riportato da Primaonline, ad aumentare anche l'utile per azione passato a 1,71 dollari, una crescita che si riscontra anche nell'attività per mese degli utenti saliti a quota 2,60 miliardi, ben al di sopra delle stime di mercato.

Il post pubblicato nel profilo di Mark Zuckerberg mostra più da vicino i risultati di chiusura del trimestre del colosso Facebook.

Nel post del fondatore emerge come nelle zone maggiormente colpite dall'emergenza virus, l'utilizzo delle app del social sia aumentato del 50%, dato che comprende l'uso di Whatsapp, Messenger e Instagram. Solo in Italia il tempo di utilizzo delle applicazioni è cresciuto del 70%, aumenta del 1000% l'attivazione di chiamate di gruppo nel mese di marzo.