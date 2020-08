Facebook punta sugli acquisti online, "Shop" in fase di test negli Usa

Anche Facebook scommette sullo shopping online. Il social network lancia la sezione Shop, in cui le aziende potranno vendere direttamente agli utenti. Complementare a Instagram Shop, lanciato il mese scorso, è già in fase di test negli Stati Uniti.

“Facebook Shop è un nuovo luogo per scoprire aziende e acquistare prodotti nell’app di Facebook”, spiega la società di Menlo Park in una nota. “Consente di trovare facilmente i prodotti delle aziende amate, scoprirne di nuove e fare acquisti in un unico posto”. Le aziende potranno beneficiare, a loro volta, di un nuovo canale di vendita e di strumenti con cui personalizzare i loro negozi virtuali.