Farwest, ospiti stasera: dalla strage di Erba alle truffe del Superbonus

Farwest, ospiti stasera: si parlerà delle ultime novità sulla strage di Erba e delle truffe legate al Superbonus

Nuovi elementi sulla strage di Erba, alla vigilia di una nuova udienza che potrebbe riaprire il caso. Di questo si occuperà Farwest, il programma di Salvo Sottile in onda lunedì 15 aprile alle 21.20 su Rai3. E ancora, le truffe legate al Superbonus e un’inchiesta su un’università fantasma che rilascia titoli di studio fasulli.

Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagneranno il racconto di Salvo Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio.