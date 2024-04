Strage di Erba, Rosa Bazzi donna "libera": le prime foto fuori dal carcere

Rosa Bazzi è una donna libera. O quasi, visto che il prossimo 16 aprile la Corte d'Appello di Brescia deciderà sull'istanza di revisione del processo sulla strage di Erba, per la quale lei e il marito Olindo Romano sono stati condannati all'ergastolo.

Nel frattempo, però, Rosa - o "Rosy", come la conoscono gli avvocati difensori e anche qualche giornalista e scrittore, esce quotidianamente dal carcere per andare a lavorare in una cooperativa a Nova Milanese. E' il settimanale Gente a pubblicare in esclusiva le prime foto della donna.