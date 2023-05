Fazio lascia la Rai, Littizzetto canta: "Con le mani ciao ciao". Poi il vaffa

Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio conferma l'addio alla Rai. Littizzetto: "Abbiamo ancora tra puntate, ma..."

Dopo tanti mesi di indiscrezioni, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Fabio Fazio è fuori dalla Rai. E con lui anche l'inseparabile collega Luciana Littizzetto. La conferma è arrivata ieri sia da Discovery, azienda dove approderà in autunno il conduttore che da Fazio stesso in diretta, come ogni domenica sera, su Rai 3 con "Che Tempo che Fa". "Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni, me ne sono reso conto, e quindi continuo a fare serenamente altrove il mio lavoro, quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni", ha dichiarato Fazio, annunciando il suo addio dalla Rai.

Come ogni domenica era poi atteso il monologo della Littizzetto, che ha subito colto l'occasione per canticchiare: "Con le mani, ciao ciao", lanciando una chiara frecciata al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, finito ieri nella bufera per quel "Belli ciao" postato su Twitter dopo la notizia ufficiale del trasferimento del duo su Discovery. Un commento non particolarmente apprezzato dal mondo politico (e dalle opposizioni). Fazio ha però subito ripreso la collega: "Proprio in questa giornata io eviterei di cantare una canzone come questa". Una volta ripresa, Luciana Littizzetto ha rincarato la dose: "Fabio abbiamo solo tre puntate", come a dire "Lasciami parlare". Poi si è lasciata andare al gesto del "vaffa".

