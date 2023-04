Federica Gentile ad Angelina di Amici: "Sei in rotazione radiofonica il 10/06"

Angelina, con il brano “Ci pensiamo domani”, è da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5 e Radio Zeta

Angelina, concorrente di Amici, sarà tra i protagonisti del Radio Zeta Future hits live - che si terrà il prossimo 10 giugno al centrale del Foro italico di Roma. Federica Gentile, direttrice di Radio Zeta e speaker di “W l’Italia” su RTL 102.5, è intervenuta nel corso del pomeridiano di Amici per commentare i brani dei ragazzi della scuola di Amici e per fare un grande annuncio.

Angelina, con il brano “Ci pensiamo domani”, è da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5 e Radio Zeta. Ad annunciarlo ad Angelina è proprio Federica Gentile, che ne approfitta per invitare l’artista al Radio Zeta Future Hits Live, il festival della Generazione Zeta che si svolgerà il 10 giungo dal Foro Italico di Roma. "Ci piaci moltissimo e sei perfettamente in target, quindi siamo contenti di dirti che da oggi sei in rotazione radiofonica su Radio Zeta. Non prendere impegni il prossimo 10 giugno, perché al Centrale del Foro italico di Roma ci sarà il Radio Zeta Future Hits Live e sorpresa… ci sarai anche tu! Benvenuta", afferma. "RTL 102.5 ti segue dagli inizi e quindi da oggi, 'Ci pensiamo domani', sarà in rotazione radiofonica", conclude.