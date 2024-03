Fedez-Lol: Chi ride è fuori, clamoroso colpo di scena: Frank Matano lo spiazza

Lol: Chi ride è fuori 4, Matano chiude Fedez nella stanza: il rapper diventa concorrente

Lol: Chi ride è fuori sta per tornare su Prime Video con la quarta stagione con una sorpresa: quest’anno, Fedez scenderà in campo come concorrente. Quando il rapper entra nella stanza per dare gli ultimi dettagli ai concorrenti, Matano va in contropiede e lo chiude con loro: "Sei alla quarta stagione, è giusto". Fedez in gara, ma verrà espulso con il cartellino rosso alla prima risata e non avrà a disposizione quello giallo di ammonizione: "Se mi avessero avvertito mi sarei fatto pagare di più" ci scherza su Fedez.

LOL: Chi ride è fuori 4 quando va in onda su Prime Video

Prime Video ha svelato oggi la sigla della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original italiano dei record prodotto in Italia e disponibile in esclusiva su Prime Video dal 1° aprile con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due dall’8 aprile. Sulle scatole campeggia la scritta “Gli originali ed eccezionali supereroi” per presentare in versione comics i nuovi protagonisti di LOL: Chi ride è fuori Diego Abatantuono, Loris Fabiani, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica, e il “personaggio speciale” Lillo nel ruolo di overacting coach, sotto gli occhi vigili dell’arbitro e conduttore Fedez e del co-host Frank Matano... “Acquistabili separatamente!!!”

Dopo lo straordinario successo delle prime tre stagioni, torna LOL: Chi ride è fuori con dieci professionisti della risata che si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. LOL: Chi ride è fuori è un adattamento del popolare show giapponese Original, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, prodotto e interpretato da Hitoshi Matsumoto. Un format replicato con grande successo su Prime Video in quindici Paesi nel mondo, inclusi Messico, Australia, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Nigeria, India, Canada, Argentina, Colombia e Brasile, oltre alla versione giapponese e a quella italiana. La prima, la seconda e la terza stagione di LOL: Chi ride è fuori sono disponibili in esclusiva su Prime Video.

LOL: chi ride è fuori, il cast in versione comics nella sigla della quarta stagione

"LOL: Chi ride è fuori". Trailer e cast della quarta stagione

Quest’anno toccherà a Giorgio Panariello, Angela Finocchiaro, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Edoardo Ferrario, Claudio Santamaria, Lucia Ocone e Diego Abatantuono a sfidarsi all’ultima risata, con un concorrente d’eccezione: il vincitore di LOL Talent Show Loris Fabiani! Sarà un'edizione all’insegna dei twist e colpi di scena, con Frank Matano e Fedez ad osservare ogni mossa dalla control room mentre Lillo cercherà in ogni modo di sabotare i concorrenti.

LOL: Chi ride è fuori 4 e le proposta di Prime Video

