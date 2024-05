Ferragni, compleanno triste: massacrata sui social. Follower in continua fuga

Ferragni risponde agli odiatori social. Il suo 37ennesimo compleanno non passa inosservato

Chiara Ferragni ieri ha festeggiato il suo 37esimo compleanno, il primo da single dopo la rottura con Fedez. Ma quello che doveva essere un giorno felice e un segnale di nuovo inizio, in realtà si è rivelato l'ennesimo episodio poco fortunato in questo periodo della sua vita. L'influencer, infatti, ha scelto Los Angeles per questo evento e ha deciso di andare a ballare, senza eccessi senza cose sfarzose, ma ormai - riporta Il Messaggero - il top trending è massacrarla, e così sui social si sono scatenati tutti gli odiatori e prosegue inesorabile anche la fuga di massa dalle sue pagine dei follower.

Per celebrare il suo 37esimo compleanno, Chiara Ferragni ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme ai figli Leone e Vittoria davanti a una bella crostata. "Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita" ha scritto a corredo dello scatto. Valanghe di messaggi sotto il suo post, ma non sono solo auguri, molti messaggi sono pieni di rabbia.