Festa dei nonni 2024, Mediaset auguri-spot. "Grazie per essere le nostre radici e..."

Festa dei nonni 2024, gli auguri di Mediaset con uno spot

In occasione della festa dei nonni, mercoledì 2 ottobre 2024, Mediaset rivolge i suoi auguri a tutti i nonni, d’Italia e non solo, con una campagna multipiattaforma dedicata.

Da oggi, Mediaset, su tutte le reti tv, web e social, trasmetterà uno spot per celebrare e dire grazie ai nonni: alla loro dolcezza, pazienza, cura e attenzione. È una dedica a cuore aperto rivolta ai preziosi insegnamenti che con amore, ogni giorno, i nonni trasmettono alle nuove generazioni.

Con delle immagini di grandi alberi secolari, lo spot recita: “Grazie nonni. Per la vostra solidità. Per la vostra saggezza. Per la protezione che ci date. Grazie per essere le nostre radici e il nostro sostegno”. Mediaset, l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, con queste parole vuole esprimere, con semplicità e profondità, il valore e l’amore universale di questa importante figura: “Tanti auguri, nonni”.