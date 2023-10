"Su tutte le vette è pace, 1998": al Festival del Cinema LUFF 2023 un film per riflettere sulla guerra a Gaza

Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi con la loro “Trilogia della Guerra”, “Prigionieri della Guerra, 1995”, “Su tutte le vette è pace, 1998”, “Oh! Uomo, 2004”, al Festival del Cinema LUFF 2023 a Losanna. Oggi alle 16.30 al Festival del Cinema LUFF 2023, due proiezioni esclusive dei film “Su tutte le vette è pace + Trasparenze” di Yervant Gianikian & Angela Ricci Lucchi. Nel film, “Su tutte le vette è pace”, la guerra è vista attraverso le sensazioni di soldati caduti sul campo di battaglia. Il film si basa sui diari e sulle lettere dei combattenti di entrambe le parti. Vista la situazione drammatica e attuale, purtroppo, della Guerra nella striscia di Gaza, i film di Gianikian e Ricci Lucchi diventano lente d’ingrandimento sulla realtà che il mondo sta vivendo in questi giorni drammatici.

La disumanità della Guerra, nel loro lavoro, arriva dritta allo spettatore, che può restarne agghiacciato. Il panico, l’angoscia di non sopravvivere, il desiderio di fuggire, si alternano nelle menti delle vittime. Nei film ritroviamo i ritratti sociali di questi “prigionieri della Guerra.” Noi stessi, oggi, prigionieri di un’altra guerra. In “Su tutte le vette è pace” vediamo prigionieri e disertori per “affinità etniche”. Nei soldati italiani e austro ungarici sulle Alpi, l’ebbrezza dell’uccidere, e la sensazione di aver messo in gabbia non delle persone, ma degli uccelli. Domani, sempre al LUFF, ci sarà una proiezione speciale di un altro capolavoro di Gianikian e Ricci Lucchi, “Oh! Uomo, 2004”. Un film sui mutilati di guerra. La prima mondiale del film è stata al Festival di Cannes.