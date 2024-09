FI, Lotito ora vuole fare l'editore: "Ho messo gli occhi su Il Foglio, mi piacerebbe molto"

FI, Lotito svela il suo prossimo desiderio: comprarsi un quotidiano e fa anche il nome

Claudio Lotito punta ora anche all'editoria, il senatore di Forza Italia e presidente della Lazio svela il suo sogno, che in realtà è anche qualcosa in più visto che si sta informando sull'operazione: "Ho messo gli occhi su Il Foglio, mi piacerebbe molto. È un giornale - dice Lotito a Il Fatto Quotidiano - dalla grande storia e dal grande spessore: apparteneva a Veronica Lario, Giuliano Ferrara, insomma gente importante. Un quotidiano che parla a un pubblico di nicchia. Sarebbe una grande operazione culturale. E poi hanno già iniziato a investire sul web. Non ho ancora guardato la situazione societaria e devo capire ancora quante copie vende perché non sono certificate. Quindi non so quanto potrei offrire. Poi Valter Mainetti (l’editore del Foglio, ndr) è un amico, ci conosciamo da vent’anni".

Ma Lotito non si accontenterebbe di diventare socio: "No, niente socio. Sarei il proprietario". E alla domanda su un possibile conflitto d'interessi risponde così: "E Angelucci cosa fa con Libero, Il Giornale e Il Tempo? E vuole pure comprarsi un'agenzia. Se volessi influenzare le scelte politiche - prosegue Lotito a Il Fatto - sarebbe molto più intelligente comprarmi un'agenzia di stampa. Ma io non comprerei in prima persona: lo farei fare a qualcuna delle mie società. Non in quanto Claudio Lotito, senatore della Repubblica di Forza Italia. Il conflitto d’interessi esiste se uno si compra un giornale per influenzare le decisioni politiche, fare pressione sfruttando il suo ruolo. In questo caso per me sarebbe diverso: io lo farei per rendere edotte le persone".