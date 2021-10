FIFA cambia nome: ecco come si chiamerà la simulazone calcistica di EA Sports

FIFA cambia nome: EA Sports vorrebbe concludere la collaborazione con la federazione internazionale. Il gioco però non perderà le licenze ufficiali per le squadre

Lo storico marchi PES, celebre simulazione calcistica di Konami prima conosciuta come Winning Eleven, non esiste più. Il videogame ha cambiato nome in eFootball ed è diventato disponibile gratuitamente (almeno in parte). A breve anche il suo principale concorrente, FIFA di Electronic Arts, potrebbe seguire la stessa strada. FIFA 22 sarà quindi con ogni probabilità l'ultimo titolo della serie.

Secondo quanto afferma VGC, EA Sports settimana scorsa ha annunciato una serie di colluqui con la FIFA, la federazione internazionale di calcio, per interrompere la collaborazione e ha depositato nel Regno Unito una serie di marchi alternativi. Lo stesso general manager di EA Sports Group, Cam Weber, nei giorni scorsi dichiarava. "Guardando avanti, stiamo anche esplorando l'idea di rinominare i nostri giochi di calcio EA Sports globali. Questo significa che stiamo rivedendo il nostro accordo relativo ai diritti di denominazione con FIFA, che è separato da tutte le altre nostre partnership ufficiali e licenze nel mondo del calcio".

La fine della collaborazione tra EA Sports e la FIFA quindi non comporterebbe la scomparsa dei nomi ufficiali per squadre, calciatori e stadi. "Dopo anni di costruzione del nostro franchising globale, - spiega Weber - sappiamo anche che l'autenticità è essenziale per l'esperienza. Ecco perché concentriamo così tanta energia sulla forza collettiva di oltre 300 partner con licenza individuale che ci danno accesso a oltre 17.000 atleti in oltre 700 squadre, in 100 stadi e oltre 30 campionati in tutto il mondo. Investiamo continuamente nelle partnership e nelle licenze più significative per i giocatori e, per questo motivo, il nostro gioco è l'unico posto in cui si giocare in modo autentico nell'iconica UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga e LaLiga Santander, tra molti altri. L'ampiezza delle nostre partnership e il nostro ecosistema di contenuti concessi in licenza ci consentirà di continuare a portare un'autenticità senza rivali nei nostri giochi di calcio EA Sports, ora e per molti anni a venire".

Come si chiamerà quindi FIFA nei prossimi anni? Stando agli ultimi rumors la denominazione ufficiale sarà EA Sports FC al posto dell'attuale EA Sports FIFA".