Film Affaritaliani, piano aggiornato. Il peschereccio di Fisherman in panne

La casa di produzione Balena bianca precisa che Gaetano Scamarcio era un onorevole socialista craxiano e si scusa per l'errore con l'attore Riccardo Scamarcio

Rimasti in panne sul loro peschereccio nella Baia dei Pesci, nel nord Atlantico, il regista Fisherman e lo sceneggiatore Poisson non hanno potuto raggiungere ieri, primo aprile, la Puglia per essere presenti sui luoghi delle riprese del film sulla storia quasi trentennale di Affaritaliani.it, nato il 3 aprile 1996.

Va dunque aggiornato il piano di lavoro sperando che l'incidente in Baia dei pesci non pregiudichi l'obiettivo di uscire nelle sale e in tv il primo aprile prossimo, che metterebbe a rischio la partecipazione e il sostegno finanziario della piattaforma multimediale Fish.

