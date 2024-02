Fiorello, ironia sullo smog in Lombardia: "Sala assicura è solo Smog Week e.."

Nuovo appuntamento con 'VivaRai2!'. Fiorello, Biggio e Casciari, insieme a tutto il cast, hanno suonato la sveglia come di consueto, tra buonumore, musica e ironia sulle notizie del giorno.

Si parla di smog in Lombardia, tema che sta tenendo banco negli ultimi giorni.

"Il sindaco Sala non ci sta e si ribella. Per lui non è così, stanno esagerando. Ha detto 'secondo me... coff... non esiste... coff.. lo smog' - l'ironia di Fiorello -. Adesso bisogna respirare a giorni alterni.

"Sala ha poi concluso aggiungendo 'non è smog, è solo la Smog Week'", aggiunge lo showman siciliano.