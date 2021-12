Francesca Rocca nominata Chief Financial Officer Italia di Publicis Groupe

Publicis Italia arruola Francesca Rocca come nuova direttrice finanziaria per l'Italia

Publicis Groupe annuncia la nomina con effetto immediato di Francesca Rocca a Chief Financial Officer Italia. Francesca Rocca avrà la responsabilità di tutte le attività di finanza, controllo e reporting di Publicis Groupe in Italia, e di supportare l’offerta Power of One, che integra Creatività, Media e Digital in un’unica piattaforma. Per accelerare ulteriormente il processo di trasformazione, Francesca Rocca manterrà anche il ruolo di CFO Italia di Publicis Sapient e continuerà a far parte dell’Executive Committee Italia di Publicis Groupe al fianco di Andrea Di Fonzo, Bruno Bertelli, e Maya ALKury, sotto la guida di Roberto Leonelli.

In Publicis Groupe dal 2014, Francesca dal 2017 è CFO Italia di Publicis Sapient, dove ha attivamente contribuito alla grande crescita di tutte le attività di consulenza e di Digital Business Transformation, grazie ad un modello di lavoro agile, e ad un approccio globale, fortemente incentrato sulla qualità e sull’efficienza dei processi. Nel nuovo ruolo, Francesca Rocca riporterà operativamente a Roberto Leonelli, CEO Italia di Publicis Groupe e Managing Director Italia di Publicis Sapient, e funzionalmente a Benoit Jeannot, CFO Global Services and Western Europe Publicis Groupe.

Roberto Leonelli, CEO Italia Publicis Groupe e managing Director Publicis Sapient, ha dichiarato: "Sono molto felice che Francesca, dopo tanti anni di lavoro insieme in Publicis Sapient, abbia accettato di supportarmi anche in questa nuova avventura. Ritengo Francesca una professionista straordinaria, con una solida esperienza nella gestione finanziaria, una grande conoscenza dei processi di trasformazione e integrazione e con un grande rispetto per i Clienti e per il loro business. Il suo talento e le sue competenze sono per me un asset strategico fondamentale per accelerare l’evoluzione del modello di piattaforma integrata di Publicis Groupe. Questa nuova nomina è un’ulteriore testimonianza della nostra volontà di costruire valore tangibile per i nostri Clienti.”

Francesca Rocca ha dichiarato: “Ringrazia Publicis Groupe, Benoit Jeannot e Roberto Leonelli per questa splendida opportunità. Nel mio percorso di carriera, ho sempre cercato aziende innovative e coraggiose, e finalmente grazie a Publicis Groupe ho incontrato una vera sfida di trasformazione che mi appassiona e mi coinvolge ogni giorno. Qui ho trovato una grande visione per il futuro e talenti straordinari con la voglia di contribuire attivamente al business dei nostri Clienti e con il desiderio di cambiare definitivamente le regole del gioco".