Francesco Piccolo passa a Repubblica. Continua il fuggi fuggi dal Corriere. Dopo Pierluigi Battista, come si legge su ItaliaOggi, lascia anche lo scrittore di Caserta, Premio Strega nel 2014, per approdare al quotidiano di Maurizio Molinari, di proprietà del gruppo Gedi. Prima di lui, a settembre 2020, il giornalista Paolo Condò, penna di punta de La Gazzetta dello Sport, lasciava il quotidiano sportivo, anche lui per scrivere su Repubblica.