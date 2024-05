Franco Di Mare, chi è la donna che ha sposato due giorni prima di morire

Il mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa di Franco Di Mare, morto venerdì 17 maggio all'età di 68 anni. Personaggio amato dal pubblico televisivo, a fine aprile aveva rivelato a "Che tempo che fa" di Fabio Fazio di avere un mesotelioma, un tumore molto aggressivo il cui insorgere aveva messo in relazione alla sua attività di inviato di guerra.

Franco Di Mare si era sposato due giorni prima della scomparsa, il 15 maggio, con la 33enne Giulia Berdini. La compagna del giornalista, da otto anni, lavora per una società di ristorazione e - come riporta la Repubblica - aveva incontrato il giornalista nella sede Rai di Saxa Rubra, dove lei era la responsabile del catering del bar.

Giulia Berdini, come invece spiega Today, è romana, non ha figli e ha un cane, il cui nome è Lilli. Non ha mai rilasciato interviste e si è sempre mostrata riservata sulla sua relazione con Di Mare. Su Instagram, dove ha 40mila follower, pubblica momenti di vita e racconta la sua passione per la moda.

"La donna che ha avuto la forza di sopportarmi, perfino quando non mi sopportavo neppure io", aveva detto Franco Di Mare, parlando di lei. E ancora, come riporta Il Messaggero, il giornalista aveva raccontato: "Mi ha contagiato con il suo sguardo allegro sulla vita". Sempre stando al Messaggero, il giorno del matrimonio, Di Mare aveva detto alla sua autrice storica e amica Paola Miletich di essere "tanto felice".