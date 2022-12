Fratelli di Crozza, ultima puntata: cosa andrà in onda al suo posto

Fratelli di Crozza, ultima puntata domani 16 dicembre. Dal 23 dicembre arrivano "I Migliori Fratelli di Crozza"

Domani venerdì 16 dicembre andrà in onda l'ultima puntata di Fratelli di Crozza prima della pausa natalizia. L’artista genovese, con la sua satira unica e inimitabile, porrà l’attenzione sui fatti d’attualità politica e sociale della settimana. Il one-man show sarà trasmesso come sempre in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, dove sono disponibili in esclusiva tutti gli episodi delle passate stagioni. Dal 23 dicembre, sempre in prima serata, arrivano “I Migliori Fratelli di Crozza” con gli imperdibili personaggi e i pungenti monologhi dell’ultima stagione.