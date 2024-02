Fremantle, nuova leadership per The Apartment e Wildside

Fremantle annuncia oggi la nomina di Annamaria Morelli, amministratore delegato di The Apartment e Sonia Rovai, amministratore delegato di Wildside. The Apartment e Wildside, società del gruppo Fremantle, continueranno ad avere piena autonomia editoriale e a coordinarsi dal punto di vista organizzativo con Fremantle. The Apartment e Wildside, con Morelli e Rovai, proseguiranno il lavoro con quegli stessi talenti, che negli ultimi anni, hanno firmato progetti di grande successo e che hanno reso le due società tra le più importanti case di produzione a livello internazionale.

Andrea Scrosati, Group COO e Continental Europe CEO di Fremantle, ha dichiarato: “Annamaria Morelli e Sonia Rovai hanno visione, competenza e passione. E io sono felice di dare loro il benvenuto a The Apartment e Wildside, due realtà che hanno fatto di queste doti quel valore aggiunto che ha attratto alcuni tra i migliori talenti, italiani e internazionali. Per questi talenti siamo e continueremo a essere la loro casa. Un luogo dove poter esprimere la propria creatività sperimentando, innovando, con libertà ed indipendenza ma anche con il fondamentale supporto di un grande gruppo internazionale. Una formula che sono certo garantirà a Morelli e Rovai le condizioni per creare nuovi grandi successi”.

Annamaria Morelli ha dichiarato: “Sono orgogliosa e felice di unirmi a questa prestigiosa azienda e di entrare a far parte dello straordinario mondo Fremantle. Sono inoltre entusiasta di lavorare al fianco di Andrea Scrosati e del brillante team con cui collaborerò. Condividiamo la stessa passione per la creazione di storie indimenticabili, esclusive e inclusive con l'ambizione di portarle al pubblico internazionale”.

Sonia Rovai ha dichiarato: “Diventare CEO di Wildside è un privilegio e una grande sfida al tempo stesso. Wildside è sinonimo di eccellenza e professionalità nel mondo della produzione ed è il risultato del grande lavoro di Mario Gianani che ha formato un gruppo di persone e di talenti di alto livello. Il mio ringraziamento va ad Andrea Scrosati e tutta Fremantle per la fiducia”.

Fremantle, Mario Gianani e Lorenzo Mieli lasciano i ruoli di Ceo di Wildside e di The Apartment e firmano un accordo di co-produzione con il gruppo

Fremantle, Mario Gianani e Lorenzo Mieli annunciano una nuova formula di collaborazione, in seguito alla decisione dei due produttori di intraprendere una nuova avventura imprenditoriale con una loro nuova società. Gianani e Mieli hanno lasciato i rispettivi ruoli di CEO di Wildside e di The Apartment e, contestualmente, hanno firmato un accordo di co-produzione con il gruppo Fremantle che prevede una collaborazione su diversi progetti. Tra quelli in produzione e post-produzione, ci sono: il nuovo film di Paolo Sorrentino, Limonov -The Ballad di Kirill Serebrennikov, Queer di Luca Guadagnino con protagonista Daniel Craig, il nuovo film di Gabriele Mainetti, Maria di Pablo Larraín con Angelina Jolie e le serie M. Il figlio del secolo di Joe Wright e Il Mostro di Stefano Sollima. Wildside e The Apartment restano pienamente operative con una nuova leadership già insediata, che sarà annunciata in un comunicato separato. Con una comunicazione separata, Gianani e Mieli forniranno presto ulteriori dettagli sulla loro nuova società.

Andrea Scrosati, Group COO e Continental Europe CEO di Fremantle, ha dichiarato:

“Sono davvero felice di continuare a collaborare con Lorenzo e Mario in questa nuova formula, che garantisce la prosecuzione assieme di progetti che sono nati in The Apartment e Wildside sotto la loro guida e la loro visione. Dopo aver realizzato insieme, negli anni, decine di progetti straordinari, questo accordo è la base per continuare a realizzarne molti altri in futuro”.

Mario Gianani e Lorenzo Mieli hanno dichiarato “Lavorare con Fremantle negli ultimi quattordici anni è stata un'avventura estremamente importante, emozionante e grandiosa. Abbiamo messo tutta la nostra energia e passione per contribuire a rendere Fremantle un luogo di successo e di creatività innovativa e provocatoria. Siamo grati per il supporto, la libertà e la fiducia che Fremantle ci ha dato. Questa nuova avventura imprenditoriale soddisfa il nostro desiderio di nuove sfide e obiettivi, e siamo felici e orgogliosi di annunciare questo accordo che ci consentirà di continuare a produrre con Fremantle film e serie straordinarie come quelle fatte nel corso degli anni. Vogliamo ringraziare tutte le centinaia di persone con cui abbiamo lavorato all'interno di Fremantle. E un ringraziamento speciale ad Andrea Scrosati, senza il quale molti dei nostri successi, compreso questo accordo, non sarebbero mai stati possibili”.