Friedman: “Trump si mette in aereo con la sua escort Melania”. E' polemica

Friedman, Melania diventa la "escort" di Trump

Il giornalista Alan Friedman, ospite del programma “Unomattina” su Rai1, per commentare l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca e l’uscita di scena di Donald Trump e la consorte Melania, secondo quanto riportato dall'Adnkronos, si fa sfuggire: “Donald Trump si mette in aereo con la sua escort e vanno in Florida”.

Friedman avrebbe poi spiegato all'Adnkronos che “non è stata assolutamente una cosa voluta. Stavo traducendo dall'inglese, la parola italiana che volevo dire era 'accompagnatrice', ed è uscito escort”. Per poi aggiungere, a fronte delle numerose polemiche scoppiate sul web: “Non volevo offendere nessuno, era solo una battuta non voluta, mi sono corretto subito e ho detto moglie. Sui social si divertono, ma qui non c'è nessuna questione da commentare”.