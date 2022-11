Fuori dal coro, nuovo colpo di Giordano: anticipazioni di martedì 1 novembre

Fuori dal coro, tutte le anticipazioni e gli ospiti di martedì 1 novembre

In arrivo una nuova puntata di "Fuori dal coro", il talk show condotto da Mario Giordano, in onda ogni martedì alle 21.20 su Rete 4. Ogni settimana in studio vengono dibattuti i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 1 novembre 2022.

Nella nuova puntata condotta da Mario Giordano, che inizierà alle ore 21.20 su Rete 4, si affronterà il tema delle bollette. Un focus sull’ideologia green che, pur di avviare la transizione energetica in fretta, non vuole che si utilizzino le fonti energetiche solite e ciò impatta sull’economia sia dei cittadini, ma soprattutto di piccoli e grandi imprese, spesso costrette a chiudere. Il programma porterà la testimonianza di un gruppo di pescatori di gambero rosso costretti a cessare l’attività a causa della costruzione di un parco eolico.

E mentre si cerca di diminuire la dipendenza dal gas russo, aumenta l’acquisto delle batterie cinesi. Segue il tema sulla salute con uno spazio sull’inchiesta delle cooperative che mettono a disposizione degli ospedali personale medico che non rispetta lo standard di qualità necessario. E ancora un reportage sulla sicurezza e la testimonianza di una barista romano che ha deciso di denunciare alcune persone di un clan, senza essere tutelato dallo Stato. Infine, gli aggiornamenti sui “ladri di case” seguite dal programma. Nel pomeriggio la lista completa degli ospiti.