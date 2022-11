Fuori dal Coro, ospiti stasera: il Qatar dietro la nuove moschee in Italia

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà del problema dei minori tra i migranti, reddito di cittadinanza e la costruzione di moschee in Italia da parte del Qatar

Questa sera 22 novembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà l'immigrazione clandestina con un reportage sul destino dei minori stranieri non accompagnati.

Tra i temi trattati anche la sicurezza nelle città italiane, con il racconto di alcune situazioni estreme tra spaccio di droga e prostituzione. Inoltre, continuerà l’inchiesta di Fuori dal Coro sul mancato controllo sul reddito di cittadinanza, dopo che a Civitavecchia sono stati trovati alcuni percettori intestatari di diverse imbarcazioni.

A seguire, un’indagine sugli investimenti per la costruzione di moschee in Italia da parte del Qatar, al centro dibattito pubblico con l’inizio dei Mondiali 2022. Infine, nuovi casi di occupazioni abusive di case.