Fuori dal Coro, ospiti stasera: i medici stranieri in Italia sono preparati?

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi intevista al generale Vannacci. Si parlerà anche di sicurezza, immigrazione e medici stranieri in Italia

Questa sera 20 settembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà l'intervista il generale Roberto Vannacci.

Tra i temi affrontati con il generale, la gestione della sicurezza da parte delle forze dell’ordine, con un’analisi sui casi più recenti che hanno visto membri dell’Arma sotto inchiesta per la propria condotta.

Nel corso della serata, spazio al tema immigrazione con un reportage dalla Francia per capire le azioni della polizia francese per bloccare l’ingresso dei migranti; inoltre, un approfondimento sulle problematiche legate all’arrivo dei minori non accompagnati che, in alcuni casi, cadono nelle maglie dalla criminalità.

Una pagina sarà dedicata all’ambito sanitario, con focus sull’effettiva preparazione dei medici stranieri presenti in Italia. Infine, non mancheranno nuovi casi di occupazioni abusive.