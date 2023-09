Fuori dal Coro, ospiti stasera: a Oxford nasce la "città di 15 minuti"

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà delle tratte seguite dai migranti, occupazioni abusive e città sostenibili

Questa sera 27 settembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà la gestione dei flussi migratori con un reportage tra Ventimiglia e la tratta dei Balcani, due delle principali rotte migratorie verso l’Unione Europea. Sempre in materia di immigrazione, un’analisi sulla costruzione dei nuovi Centri di permanenza per i rimpatri in diverse città italiane, tra cui Bolzano, Genova e Bologna.

Una pagina sarà dedicata alle occupazioni abusive con un’inchiesta tra Roma e Napoli in merito alloggi un tempo dedicati ai custodi delle scuole e ora occupati da persone che non ne hanno titolo. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

Infine, un approfondimento sulle città sostenibili con un viaggio a Oxford in cui sta sperimentando il modello della ‘città dei 15 minuti’, un concetto urbano residenziale in cui la maggior parte delle necessità quotidiane dei residenti può essere soddisfatta spostandosi a piedi o in biciletta nel raggio di un quarto d’ora da casa.