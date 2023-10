Fuori dal Coro, ospiti: conseguenze del caos in Israele sulla nostra economia

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà del conflitto in Israele, sicurezza nelle città e ladri di case

Questa sera 11 ottobre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà il conflitto tra Israele e Palestina dopo gli attacchi di Hamas, con un approfondimento su alcune frange islamiche estremiste presenti nel nostro Paese che sosterrebbero la causa palestinese.

Nel corso della serata, un focus anche sulle conseguenze economiche che questa guerra potrebbe avere sull’economia del nostro Paese, con un viaggio nelle piccole e medie imprese del Nord Est, provate dalla crisi finanziaria dei mesi scorsi.

E ancora, una pagina dedicata alla sicurezza nei centri abitati, partendo da Milano fino a giungere ad alcuni piccoli borghi dove risulta essere molto elevato il tasso di illegalità.

Inoltre, un nuovo capitolo dell’inchiesta dedicata alle occupazioni abusive di scuole e di musei, dove gli ex custodi - o dei familiari di questi ultimi - continuano a vivere nelle strutture senza averne alcun titolo. Come sempre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.