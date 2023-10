Guerra Israele, missili pro Hamas dalla Siria. In 260mila sono in fuga da Gaza

Guerra, il ministro della Difesa di Israele: "Gaza non tornerà mai più quella di prima"

Oltre 260.000 persone sono state costrette a fuggire dalle loro case nella Striscia di Gaza, mentre i pesanti bombardamenti israeliani continuano a colpire l'enclave palestinese. "Si ritiene che almeno 263.934 persone a Gaza siano fuggite dalle loro case", ha riferito l'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite Ocha in un aggiornamento, avvertendo che "questo numero è destinato a crescere ulteriormente". Circa 3.000 persone erano state sfollate "a causa di precedenti escalation", prima di sabato. Le autorità di Gaza hanno riferito di 900 persone uccise dall'inizio degli attacchi aerei. La campagna di bombardamenti ha distrutto più di 1.000 unità abitative e 560 sono state così gravemente danneggiate da essere inabitabili, ha affermato l’Ocha, citando le autorità palestinesi. Israele si prepara a lanciare nelle prossime ore "un’offensiva totale" contro la Striscia di Gaza in risposta ai cruenti attacchi di Hamas contro il suo territorio.

Lo ha ribadito ieri sera il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, parlando alle truppe che si preparano alla delicata operazione. "Ho allentato tutte le restrizioni e abbiamo ripreso il controllo dell’area", ha detto Gallant, aggiungendo che "Hamas pagherà il prezzo" per il suo azzardo terroristico con il fatto che "cambierà la realtà" nella Striscia di Gaza. Di più, "Gaza non tornerà mai più quella di prima", perché "chiunque venga a decapitare, uccidere donne, sopravvissuti all’Olocausto, lo elimineremo con tutte le nostre forze e senza compromessi". Sarebbero stati almeno 15 i razzi lanciati dal Libano verso Israele, secondo un portavoce militare israeliano secondo il quale quattro sono stati intercettati e altri sono caduti in aree aperte.

Secondo la tv al Manar di Hetzbollah, l’artiglieria israeliana avrebbe colpito zone boschive disabitate. Nelle ultime ore si registra anche un lancio di missili proveniente dalla Siria verso Israele. Il rischio di un'escalation in tutto il Medio Oriente è sempre più concreto, l'Egitto lavora con gli Usa a corridoi umanitari ma i tank di Netanyhau sono ormai alle porte di Gaza, si rischia un altro massacro di civili. Fonti internazionali, infatti, riportano l'indiscrezione che i capi di Hamas sarebbero già fuggiti altrove.