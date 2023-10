Israele ordina l'attacco via terra su Gaza. Tajani: "Dispersi due italiani"

Conflitto in Israele

Nuovi raid israeliani su Gaza già isolata dal blocco alimentare ed energetico

Israele si sta dirigendo verso un'offensiva su terra nella Striscia di Gaza, che è già stata sottoposta a un severo assedio con restrizioni alimentari ed energetiche, un assedio che è stato condannato come una violazione del diritto internazionale umanitario dall'ONU. Nella scorsa notte, esplosioni violente hanno scosso il territorio palestinese, mentre scontri a fuoco infiammavano la zona del confine. Hamas ha minacciato di reagire con ferocia, annunciando l'intenzione di "giustiziare un ostaggio per ogni bombardamento israeliano su abitazioni civili a Gaza senza preavviso"

Il bilancio delle vittime israeliane nell'offensiva di Hamas ha superato quota 900, gettando il paese in un profondo lutto. Nel frattempo, sul fronte settentrionale, cresce la tensione con il gruppo militante Hezbollah. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiaratoo: "Due cittadini italiani sono risultati dispersi."

Circa 200 cittadini italiani sono giunti in Italia con due aerei Boeing a Pratica di Mare in risposta alla crescente crisi. Altri 200 italiani si stanno preparando a viaggiare a Tel Aviv a bordo dei mezzi dell'aeronautica militare italiana, pronti a partecipare a operazioni umanitarie e diplomatiche nella regione.

Israele ordina l'assedio totale di Gaza

"Ho ordinato un assedio totale alla Striscia di Gaza. Niente elettricità, niente cibo, niente carburante, tutto è chiuso. Stiamo combattendo gli animali umani e agiremo di conseguenza". Dichiara il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant.

Intanto l'aeronautica israeliana ha fatto sapere che sta per lanciare un attacco su larga scala contro obiettivi dell'organizzazione terroristica Hamas nella Striscia di Gaza.

Netanyahu: "La nostra risposta ad Hamas cambierà il Medio Oriente"

La risposta di Israele all'attacco sferrato, a sorpresa, da Hamas "cambierà il Medio Oriente". Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu, parlando con i sindaci delle cittadine intorno alla Striscia di Gaza. "Hamas attraversera cose difficili e terribili" - ha assicurato il capo del governo - abbiamo appena iniziato". "Lo Stato - ha aggiunto Netanyahu - non lascerà nulla di intentato per aiutarvi".

"L'Egitto aveva avvertito Israele". Netanyahu: "Falso"

Israele aveva ricevuto un avvertimento dall'intelligence egiziana secondo cui Hamas stava pianificando un'azione di grande portata, ma ha sottovalutato tale segnalazione. Questa affermazione proviene da una fonte anonima dell'intelligence egiziana citata dai media israeliani. La fonte ha anche aggiunto che le autorità israeliane avevano concentrato la loro attenzione sulla minaccia proveniente dalla Cisgiordania, ignorando quella proveniente dalla Striscia di Gaza. Ha dichiarato: "Abbiamo avvertito che la situazione stava per esplodere molto presto, e sarebbe stata di grande entità, ma hanno sottovalutato tali avvisi".

Il governo israeliano ha risposto categoricamente, smentendo queste affermazioni. L'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha emesso una dichiarazione in cui ha definito le notizie come "errate e false".

USA: Presto nuovi aiuti a Israele, non manderemo soldati

Gli Stati Uniti "non hanno alcuna intenzione di intervenire sul campo" in risposta agli attacchi di Hamas contro Israele. Lo ha detto in un briefing con i giornalisti il ​​portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale Usa John Kirby, annunciando nuovi aiuti a Israele "nei prossimi giorni".

Scontri a fuoco al confine con la Striscia di Gaza

L'esercito di Israele sta ingaggiando numerosi scontri a fuoco con i miliziani di Hamas lungo il confine della Striscia di Gaza. Lo scrive il quotidiano israeliano Hareetz.

Israele: in arrivo a Pratica di Mare aerei con 200 italiani

Sono in arrivo all'aeroporto di Pratica di Mare i due aerei militari italiani Boeing Kc767 con a bordo circa 200 connazionali che stanno così rientrando da Israele. Il primo volo era decollato da Pratica di Mare ieri sera intorno alle 23, il secondo invece si trovava in Kuwait e dopo uno scalo a Cipro ha raggiunto l'aeroporto di Ben Gurion. Gli arrivi sono previsti tra le 7 e le 9:30. Il tutto è stato disposto e coordinato dal Comando operativo di Vertice interforze della Difesa.

Israele: "Ripreso controllo del confine con Gaza"

Il principale portavoce delle forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha affermato che l'esercito dello Stato ebraico ha ripreso il controllo del poroso confine di Gaza, dopo che estremisti di Hamas hanno fatto saltare in aria sezioni della recinzione durante l'attacco di sabato mattina. Lo si legge sul Times of Israel.

Oltre 900 morti in Israele per gli attacchi di Hamas

È salito ad oltre 900 il bilancio delle persone uccise in Israele dall'inizio degli attacchi di Hamas. Lo riferiscono i media locali, come Times of Israel e Channel 12.

Hamas: "L'obiettivo dell'Asse della Resistenza è annientare Israele"

"L'obiettivo principale dell'Asse della Resistenza è quello di annientare e distruggere completamente Israele", ha detto Abdul Majeed Awad, portavoce del movimento Hamas in Libano, nel contesto dell'escalation in corso del conflitto israelo-palestinese. L'Asse della Resistenza è un'alleanza informale tra Iran, Siria, milizie sciite irachene, Hezbollah e gruppo Houthi dello Yemen. L'obiettivo comune del gruppo è contrastare l'influenza statunitense e israeliana in Medio Oriente.

Israele, altri due voli militari: in tutto tornano 400 italiani

Altri 200 italiani circa saliranno a bordo dei mezzi dell'aeronautica militare italiana a Tel Aviv. In giornata, dopo l'arrivo di circa 200 persone, in due diversi Boeing, sono stati programmati altri due voli con lo stesso aereo militare. Le operazioni disposte dai ministeri Difesa ed Esteri sono gestite dal Coordinamento di vertice interforze in coordinamento con gli uffici del Maeci. Nei prossimi due voli si prevede l'arrivo di 180-200 italiani che atterreranno anch'essi nell'aeroporto militare di Pratica di Mare. A fine giornata saranno dunque rientrati da Israele 400 italiani.

Onu: "L'assedio totale di Gaza viola il diritto internazionale"

L'assedio totale di Gaza è "proibito" dal diritto internazionale umanitario. E' il monito delle Nazioni Unite a Israele.

Tajani: due italiani con doppio passaporto non rispondono all'appello

"Due cittadini italiani che hanno anche passaporto israeliano, quindi con doppia cittadinanza, che erano nel kibbutz di Be'eri, non rispondono all'appello, non rispondono alle chiamate, non sono rintracciabili. Insieme con le autorità israeliane stiamo verificando dove sono e cosa può essere accaduto loro". Lo ha detto al Tg1 il ministro degli Esteri Antonio Tajani aggiungendo "la nostra ambasciata, il nostro consolato, l'Unità di Crisi del ministero degli Esteri sono al lavoro, in contatto sempre con le autorità di Tel Aviv".

Oms, aprire un corridoio umanitario sulla Striscia di Gaza

L'Organizzazione mondiale dellasalute (Oms) chiede l'apertura di un corridoio umanitario dentro e fuori la Striscia di Gaza, posta sotto assedio totale da parte di Israele. "L'Oms chiede la fine della violenza. È necessario un corridoio umanitario per raggiungere le persone con forniture mediche essenziali", ha detto il portavoce dell'Oms Tarik Jasarevic in una conferenza stampa a Ginevra.