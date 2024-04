Fuori dal Coro, ospiti stasera: dilaga la violenza tra i giovani

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di ladri di salute e violenza tra i giovani con l'intervista al trapper Baby Touchè

Questa sera 3 aprile andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un nuovo capitolo dell'inchiesta sui ladri di salute con un ulteriore approfondimento sulle lunghe liste d'attesa degli ospedali e sui mancati rimborsi ai cittadini da parte delle strutture pubbliche non in grado di erogare le prestazioni sanitarie nei tempi stabiliti.

Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato al tema della criminalità organizzata con focus sui furti di auto di lusso e sulle occupazioni abusive di edifici confiscati dallo Stato alle mafie. E ancora, un reportage tra Brescia e Napoli per capire i motivi per cui sembra dilagare la violenza tra i giovani. Sul tema, inoltre, un'intervista al trapper Baby Touchè, noto alle cronache dopo che nella sua abitazione è stato sequestrato un machete che usava nei suoi videoclip.