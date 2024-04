Fuori dal Coro, ospiti stasera: torna l'inchiesta sui mali della sanità

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi torna l'inchiesta sul sistema sanitario nazionale e un reportage sulla criminalità organizzata

Questa sera 24 aprile andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un ulteriore approfondimento sull’inchiesta sul sistema sanitario nazionale, talvolta non in grado di far fronte alle richieste dei cittadini, tra visite annullate e difficoltà nel ricevere i rimborsi.

A seguire, un reportage sulla criminalità organizzata: da Crotone a Milano per indagare i legami tra la ‘ndrangheta e alcune minoranze. Nuovo capitolo sul lavoro in nero nella Capitale, dove ci sono risorse sfruttate e sottopagate. Nel corso della puntata, infine, si tornerà sui ladri di case. Riflettori puntati su Napoli dove gli abusivi sono arrivati ad occupare perfino Castel dell’Ovo.