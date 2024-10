Fuori dal Coro, ospiti stasera: troupe aggredita da extracomunitari a Pisa. Tutti i temi della puntata

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di sicurezza nelle città, sanità, ladri di case e alluvioni in Emilia Romagna

Questa sera 23 ottobre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà la sicurezza nelle città: a Pisa una troupe della trasmissione è stata aggredita da alcuni cittadini extracomunitari nei pressi della stazione. A seguire, un reportage sulla gestione dell’immigrazione a Trieste.



E ancora, tutti gli aggiornamenti sulle lunghe attese della sanità. Come sempre, non mancheranno i ladri di case con un’inchiesta dalla Capitale sul racket delle occupazioni abusive.



Infine, un approfondimento sulle alluvioni in Emilia-Romagna: dall’impiego dei fondi per il dissesto idrogeologico ai lavori per la messa in sicurezza del territorio. A Bologna, infatti, si continuano a contare i danni del maltempo e si indaga sulle cause alla base della tragedia.