Fuori dal Coro, ospiti stasera: dalla violenza sui treni lombardi alla questione dei medici gettonisti. Tutti i temi della puntata

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà della sicurezza dei treni lombardi, medici gettonisti e i rincari per i beni di prima necessità

Questa sera 13 novembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà l’immigrazione e la sicurezza, con un reportage sui treni in Lombardia, che talvolta diventano luoghi di violenze ai danni di controllori e passeggeri. A seguire, il tema dei matrimoni forzati con la testimonianza di una ragazza nata in Italia ma costretta ad andare in Algeria per sposarsi.

E ancora, dopo la vicenda della dottoressa “a gettone” di Padova, indagata per non aver soccorso una 14enne, una riflessione sul fenomeno dei medici gettonisti: sono chiamati per colmare le carenze del personale regolare ma a volte paiono non rispettare lo standard di qualità adeguato.

Infine, un approfondimento sull’incremento dei prezzi di beni di prima necessità come l’olio d’oliva, aumentato del 50% in un anno, a causa non solo della siccità, ma anche della dispersione di acqua e della mancata costruzione di dighe.