Sospesa la dottoressa che non rianimò la 14enne investita. "Anna Maria Lamanna disse 'fate voi' e non scese dall'ambulanza"

È stata sospesa la dottoressa indagata per la morte di una 14enne investita da un auto mentre andava a scuola in bici a Piove di Sacco

Lo scorso 28 ottobre a Piove di Sacco, in provincia di Padova, una 14enne è morta dopo essere stata investita da un auto mentre cercava di raggiungere in bici la fermata dell'autobus per andare a scuola a Dolo. La dottoressa che avrebbe dovuto prestarle soccorso si sarebbe però bloccata davanti alla scena del tragico incidente ed è stata poi indagata con le accuse di rifiuto di atti d’ufficio, interruzione di servizio di pubblica necessità e cooperazione nell’omicidio colposo. Ora il medico 62enne di origine campana è stata sospeso.

Come riferisce Il Corriere della Sera, la dottoressa ai soccorritori presenti sul posto avrebbe detto: "Fate voi, io non ci riesco". A denunciarla sono state proprio le due infermiere intervenute insieme a lei. La direzione dell'Usl 6 Euganea di Padova ha poi inoltrato il rapporto sull'accaduto alla Procura che ha iscritto la dottoressa, specializzata in nefrologia e non in medica d'urgenza, nel registro degli indagati.

La professionista lavora come medico di famiglia nel Bellunese ma è anche impiegata come "gettonista" nel Pronto Soccorso padovano in quanto iscritta al Cmp di Bologna, che ha vinto un appalto per coprire i vuoti nella struttura. L'Ulss Euganea ha quindi contattato formalmente la società per chiederne la sospensione dal servizio esterno all'ospedale di Piove di Sacco. L'Ordine dei Medici di Napoli a cui è iscritta la professionista, invece, ha convocato la donna per fornire la sua versione dell'accaduto.

L'avvocato difensore della dottoressa, Raffaele Giorgio, ha dichiarato che "le accuse sono false. Il medico si è accorto subito che la situazione era gravissima, ha chiamato l’elisoccorso e la seconda ambulanza in supporto, il suo operato non può essere messo in discussione. Lei ha detto di aver fatto anche la rianimazione. Una volta archiviato il caso e accertato che le infermiere dicono il falso faremo denuncia".