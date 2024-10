Morta a 14 anni per aver mangiato un tiramisù, l'allergologa: "Basta un pizzico di disattenzione del ristorante per uccidere una persona"

Roma, ragazza morta per aver mangiato un tiramisù parla la professoressa Eleonora Nucera, allergologa del Gemelli: "Poca informaizone e formazione nei ristoratori"

Eleonora Nucera è una delle massime esperte in Italia come allergologa e immunologa. Con Affaritaliani la direttrice del reparto di Allergologia ed Immunologia Clinica della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma ha deciso di analizzare il caso della ragazza di 14 anni morta a Roma e punta il dito sulla mancanza di formazione da parte dei ristoratori e degli chef.

Professoressa, sembra assurdo morire per un tiramisù

"Purtroppo le allergie alimentari possono essere letali, specialmente se non si interviene rapidamente dopo aver ingerito un prodotto "tossico" per alcuni pazienti.

Come si interviene?

"I pazienti che sanno di soffrire di patologie alimentari hanno sempre con loro dei kit di emergenza in cui c'è il cortisone, l'antistamico e l'adrenalina. Solo con questo kit si riesce a salvare un paziente che ha mangiato un prodotto di cui è allergico".

La responsabilità è tutta del paziente?

"Assolutamente no, i pazienti sanno come agire e intervenire tempistivamente. Il problema è legato a ristoratori e cuochi che spesso sottovalutano i pericoli che una contaminazione può creare. Penso a una piastra non pulita a fondo dove è stato cotto un pesce: una persona che magari ordina la carne si trova così il cibo contaminato da una sciatteria che non può esser tollerata".

Come si possono prevenire certe cattive abitudini?

"Sicuramente con una formazione adeguata. Per questo da tempo ho messo a un punto una collaborazione con la Federazione chef per informare e formare i nuovi cuochi e metterli al corrente dei rischi che si possono correre con gli alimenti".

Quali sono i cibi ai quali mediamente si è più allergici?

"Sicuramente le uova, i latticini e il pesce. Ma sono in crescita anche i cibi vegetali".

Non è la prima volta che un tiramisù uccide...

"Lo scorso anno mi sembra che ci fu un altro caso, ma lì discorso fu diverso. Il paziente acquistò un dolce vegano dove però erano presenti le uova. Lì ci fu dolo perché è una truffa alimentare".