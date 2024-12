Fuori dal Coro, ospiti stasera: un viaggio nelle periferie dimenticate e poi le testimonianze di chi si ribella ai matrimoni combinati, tutti i temi

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà di periferie dimenticate e problemi del sistema sanitario. Poi le testimonianze di chi ha rifiutato un matrimonio combinato

Questa sera 4 dicembre andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà un viaggio per raccontare i problemi dei quartieri italiani, dalle periferie di Milano alle case popolari di Torino e Foggia, fino alla realtà complessa di Caivano.



A seguire, dal Veneto, le testimonianze di alcune ragazze che hanno avuto il coraggio di ribellarsi ai matrimoni combinati. L’inchiesta sulla malasanità continua tra Napoli e Lecce, dove tra i ritardi di un servizio sanitario inefficiente e i casi di assenteismo retribuito, alcuni pazienti si sentono abbandonati. A chiudere, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.