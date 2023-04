Fuortes lascia la Rai? Fiorello: "Vieni a Teleminkia". E il top manager spiazza tutti. VIDEO

Fuortes nuovo Ad di Teleminkia, il siparietto a VivaRai2! con Fiorello

Da tempo si inseguono le voci sul (molto) probabile addio di Carlo Fuortes come Ad della Rai. E proprio in questo frangente, Fiorello lancia la sua proposta al top manager.

Lo showman siciliano aveva infatti proposto all'Amministratore delegato la direzione di Teleminkia, la nuova improbabile televisione da lui creata. La risposta non si è fatta attendere, e oggi, venerdì 14 aprile, l’attuale numero uno di viale Mazzini ha inviato un video durante la diretta di Viva Rai2!

“Caro Fiore, sto ricevendo moltissime offerte prestigiose, ma certo AD di Teleminkia le batte tutte! Quindi… affare fatto! Accetto! Mandami il contratto e lo firmo oggi stesso. Buona giornata”, ha detto Fuortes nel video, nell’esultanza del cast della trasmissione per aver trovato un manager di livello per il loro progetto editoriale. “Abbiamo un AD!” esulta Fiorello, che mostra il contratto pronto per la firma. E lo showman scherza: “L’importo corrisposto? Una minchia di niente!”