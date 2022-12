Gedi cede 2 divisioni digitali ad Accenture. Ira dei sindacati

Editoria, Gedi ufficializza la cessione di due divisioni digitali: nasce Accenture MediaTech

È ufficiale: i due rami d’azienda di GEDI, Operations Multimediali e Demand&Delivery, confluiscono nella nuova realtà Accenture MediaTech, a cui il gruppo editoriale rimane legato attraverso un contratto per l’acquisto di servizi di durata pluriennale. L’accordo prevede che Accenture supporti GEDI in qualità di partner nell’implementazione e nella gestione operativa delle tecnologie digitali del mondo Media. In particolare, Accenture MediaTech si occuperà del funzionamento, della progettazione e dello sviluppo dei sistemi, delle app digitali e del front-end dei siti web di GEDI, oltre che dell’implementazione delle tecnologie cloud, dei servizi di cybersecurity e di tutte le attività a supporto della progettazione di prodotti grafici e multimediali.

“Lavorando a stretto contatto con le imprese italiane, supportiamo la crescita sostenibile di ogni business, portando valore ai singoli mercati e scalando gli esempi virtuosi per contribuire alla modernizzazione del Sistema Paese”, commenta Mauro Macchi, amministratore delegato di Accenture Italia. “Con Accenture MediaTech diamo vita ad una piattaforma innovativa che, attraverso il know-how di Accenture, è in grado di fornire un catalogo di servizi tecnologici e multimediali di prim’ordine, che possono accelerare la trasformazione del settore". "Per cogliere i nuovi, più ambiziosi obiettivi di sviluppo che ci siamo posti è stata necessaria un'ulteriore accelerazione: con MediaTech avremo accesso a strumenti e a best practices internazionali sempre all’avanguardia, grazie alla forza e alle competenze di un player come Accenture” aggiunge Daniele Bianchi, amministratore delegato di GEDI Digital.

A bocciare l’operazione ci hanno pensato i sindacati, Slc Cgil e Fistel Cisl: “Quello digitale è uno dei pochi comparti in sviluppo del Gruppo. Per di più, uno dei due rami oggetto del conferimento rappresenta il cosiddetto core business della produzione editoriale digitale. Pur non condividendo la scelta di esternalizzazione, ci saremmo riservati di avallare l’operazione qualora ci fosse stata una continuità nell’applicazione del Contratto nazionale Grafico Editoriale”, spiegano. Ma “Accenture ha risposto con una totale e incomprensibile chiusura, ribadendo di voler adottare come futuro contratto di riferimento il Contratto dei Metalmeccanici, per una presunta omogeneità di trattamento del personale del Gruppo”.

Una decisione “sbagliata”, si legge nella nota, perchè il Ccnl Metalmeccanico “non ha nulla a che vedere con l’attività editoriale, aggravata dal fatto che, nell’ambito del rinnovo contrattuale, avevamo già intrapreso un importante lavoro di rinnovamento normativo con le controparti, volto all’introduzione di nuovi profili professionali coerenti con la transizione digitale”.