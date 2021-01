Gedi News Network si riorganizza nel Nordest, con nuove direzioni e competenze in tutte le testate quotidiane. Come riporta Prima Online, in particolare due sono le decisioni importanti. Innanzitutto Il Piccolo di Trieste, Gorizia e Monfalcone, e il Messaggero Veneto vanno sotto un'unica direzione, quella di Omar Monestier (a Udine complessivamenete dal 2012). Grazioli lascia la direzione del Piccolo, spostandosi a quella della Gazzetta di Mantova, dopo l'abbandono di Paolo Boldrini. A Trieste, riporta ancora Prima, arriva come condirettore Roberta Giani, ex direttore della Gazzetta di Modena, con 15 anni di lavoro al Piccolo, lasciato da caporedattore nel 2018 per Repubblica. I giornalisti del Piccolo però fanno sapere in un comunicato di non condividere la scelta della direzione unica.

Altra principale decisione concerne i quotidiani veneti, Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia e Mestre, e Il Corriere delle Alpi, dove Paolo Possamai lascia la direzione lasciando il posto a Fabrizio Brancoli. Possamai dopo quindici anni di direzioni di quotidiani, costruirà un nuovo contenitore di informazione economica per le testate del Nordest. Mentre Brancoli ai quotidiani veneti Brancoli avrà come condirettore Paolo Cagnan. Si rinvigorisce inoltre Il Corriere delle Alpi con la nomina a vice direttore di Luca Traini, ex direttore di La Nuova Ferrara.