Gente, Rossella Rasulo sarà la nuova direttrice dal 1° settembre

Sara Rossella, dal primo settembre, la nuova direttrice del settimanale Gente. Scrittrice e giornalista, gia' direttrice dei settimanali Vero e Vero TV, arriva alla guida del settimanale Hearst firmando il primo numero di Gente che sara' in edicola il 10 settembre. A riportare la notizia è Italpress.

Nata a Roma, dopo un percorso di studi in biologia molecolare, decide che la scrittura e' la sua professione ed esordisce come giornalista su GQitalia.it, con una rubrica che la porta a vincere un Macchianera Blog Award, i premi della blogosfera italiana. Nel luglio 2013 entra nella redazione di Sky Life diventando nel 2014 caporedattrice dello stesso magazine. Dal luglio del 2020 e' alla guida di Vero e Vero TV.

E' autrice di soggetti cinematografici e televisivi oltre che impegnata nel mondo dell'editoria: ha al suo attivo due romanzi pubblicati, Ti voglio vivere (Shout, Mondadori, 2010) e Mi piace vederti felice (Chrysalide, Mondadori, 2012). Tra i suoi hobby principali, il canto e la fotografia.

Per Giacomo Moletto, CEO Hearst Italia: "Siamo molto lieti di avere Rossella nella nostra squadra, una giornalista eclettica, capace di padroneggiare linguaggi diversi. E' la scelta migliore per un brand che, come ha sempre fatto nella sua storia, oggi e' chiamato a essere partecipe dei cambiamenti che sta vivendo la nostra societa', con la missione di informare, intrattenere ed essere vicino ai propri lettori".

Con 52 numeri print all'anno e 77,3 mila follower IG, Gente raggiunge una audience complessiva lorda di 1,2 milioni di lettori. 242.000 sono le copie medie mensili diffuse. Hearst, editore globale, e' presente in Italia con i brand Cosmopolitan, Elle, Elle Decor, Esquire, Gente, Harper's Bazaar, Marie Claire, Marie Claire Maison.