Gerry Scotti, "Chi ha rubato l'ultima Coppa del Nonno?". Web serie con indiziati vip

Gerry Scotti e la web serie: "Chi ha rubato l'ultima Coppa del Nonno?"

Reduce dal successo con la Ruota della Fortuna (ascolti tv top a maggio e in autunno probabilissimo ritorno su Canale 5), Gerry Scotti diventa un... investigatore per una web series 'dolcissima' e 'misteriosa': “Chi ha rubato l’ultima Coppa del Nonno?”. L’iconico brand del gruppo Froneri, torna in comunicazione con un piano social ed influencer mai visto prima, basato su questo concept.

Riuscirà lo 'zio Gerry' a smascherare il colpevole che ha fatto sparire il gelato al caffè più famoso d'Italia? Che fine ha fatto l'ultima Coppa del Nonno del presentatore tv? Le prime puntate sono già disponibili sul profilo Instagram del brand.



Gerry Scotti, "Chi ha rubato l'ultima Coppa del Nonno?". Gli indiziati vip

Una web serie ironica ideata dall’agenzia creativa Hellodì. Come si diceva, le indagini vedono Gerry Scotti, derubato della sua ultima Coppa del Nonno durante una cena a casa sua, che dà il via alle indagini per smascherare il colpevole. Tanti gli indiziati vip che dovranno difendersi: Lorella Cuccarini, Giovanni Muciaccia, Rovazzi, Shamzy, UfoZero2 e Anna Folzi diranno la loro sul misfatto ed inviteranno gli utenti a supportarli. L’enigma dell’estate è servito.



“Per me, che sono lo Zio Gerry, la Coppa del Nonno è un pezzo di vita e mi sono divertito a raccontarla attraverso questa web serie. Ma soprattutto sono felice che la Coppa del Nonno ci sia stata, ci sia e ci sarà ancora”, ha commentato Gerry Scotti, amatissimo dagli italiani e capace di conquistare tutti, proprio come la Coppa del Nonno!