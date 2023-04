Giletti, il giallo della cena con Cairo. C'era anche un esponente del governo

Giletti, spunta la cena del 15 febbraio con i vertici di La7 e non solo

Nessuna risposta ufficiale sul caso Giletti. La7 e il suo editore Urbano Cairo non hanno ancora chiarito il vero motivo della sospensione del programma "Non è l'Arena", ma la questione si fa sempre più scottante e intricata. Salvatore Baiardo - si legge sul Fatto Quotidiano - ha nominato come suo avvocato di fiducia Carlo Maria Fabbri, storico difensore di illustri collaboratori di giustizia. Fabbri era stato inizialmente chiamato come avvocato d’ufficio dalla Procura per assistere Baiardo nell'interrogatorio del 27 marzo scorso. Quando il pm di Firenze, Luca Tescaroli, ha chiesto all’ex gelataio della famosa fotografia (della cui esistenza e autenticità non c’è riscontro, Baiardo ha negato tutto ai pm) ritraente Silvio Berlusconi, il boss Giuseppe Graviano e il generale Francesco Delfino. Ne aveva parlato, rispondendo ai pm, il 19 dicembre Massimo Giletti. La presenza di un legale era necessaria perché Baiardo è un testimone assistito. L’ex gelataio è stato condannato per favoreggiamento dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano e prima fu indagato e poi prosciolto per le stragi del 1993.

E Baiardo nei suoi video su Tik Tok - prosegue il Fatto - sottolinea sempre di non essere un pentito e ci tiene a ricordare che è stato condannato per favoreggiamento e ha scontato la pena, ma non si deve pentire di nulla. A proposito di video su Tik Tok, Baiardo ha parlato anche di un incontro al ristorante “Pierluigi” tra Cairo e Giletti invitando il conduttore a dire cosa si erano detti. Quella sera del 15 febbraio scorso, c’erano anche l’Ad di La7 Marco Ghigliani e il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, amico di Giletti. Che ci faceva Mazzi? Nessuna risposta alla domanda posta alla sua segreteria. Intanto il caso si ingigantisce e La7 con una trasmissione ad hoc che andrà in onda domenica sera condotta da Mentana promette di svelare il mistero. Ma c'è già un problema, ancora prima che la trasmissione vada in onda, con ogni probabilità non sarà presente Massimo Giletti, proprio il diretto interessato.