Stop a Non è l'Arena, Mentana si inventa una maratona. Ma Giletti non ci sarà. E Bianca Berlinguer rompe il silenzio

Speciale di Mentana su Giletti e lo stop a Non è l'Arena, l'ennesima pagliacciata di "Chicco"

Giletti non sarà allo speciale di Mentana sul caso Non è l’Arena. Dopo lo stop improvviso al programma in onda nella prima serata domenicale di La7, Enrico Mentana ha annunciato di voler condurre uno speciale proprio per fare chiarezza sul caso. Il direttore del TgLa7 ha dato l’appuntamento con la puntata per domenica 23 aprile.

Ma dalle voci che circolano negli ambienti vicini alla televisione di Urbano Cairo, Massimo Giletti non presenzierà allo speciale. E il motivo è piuttosto semplice. Non avrebbe senso chiudere il suo programma per poi lasciargli uno spazio da protagonista assoluto per spiegare i retroscena della delicata vicenda. Quello di Mentana, dunque, non sembra altro che l’ennesimo tentativo di avere un programma tutto suo, non rendendosi conto che fare uno speciale per chiarire un caso senza però avere in studio il protagonista, altro non è che una contraddizione insensata.

Ma non è tutto. La mossa di proporre uno speciale che favorisca la libertà di stampa, servirebbe in realtà per mettersi nella luce del “buon giornalista” che si batte per la giustizia davanti al “pubblico”. Tra l’altro, a esporsi sul caso Giletti è stata anche la compagna di “Chicco”, la conduttrice Francesca Fagnani, che ha dichiarato proprio: “Pessimo segnale per la libertà di stampa”. Infine, questa mossa dello speciale servirebbe a dare anche la “finta” avvisaglia che l’editore di La7 Urbano Cairo non favorisca, appunto, la censura dei fatti.

Comunque, oltre a “Lady Mentana”, anche un’altra conduttrice della Rai ha voluto manifestare la propria vicinanza all’ex conduttore di Non è l’Arena. Durante CartaBianca, Bianca Berlinguer ha speso qualche attimo della sua trasmissione per parlare del caso. “Permettetemi di mandare un saluto a Massimo Giletti. La sua trasmissione è stata chiusa da un giorno all’altro ma noi speriamo tutti di poterlo rivedere in onda il prima possibile”, ha dichiarato la Berlinguer.