Giletti, Dell'Utri e la sponda con Fininvest per "non influenzare i giudici"

Caso Giletti, la "contro-informazione" di Dell'Utri sulle stragi

Il caso Massimo Giletti a La7 continua a far discutere, il programma "Non è l'arena" è stato sospeso dal suo editore Cairo senza motivazioni chiare e sul perché di questa decisione le tesi sono molteplici. Una riguarda il fatto che il conduttore nelle prossime puntate si sarebbe dovuto occupare di mafia, in particolare delle stragi del 1992-93, di Berlusconi e anche di Dell'Utri. Proprio su quest'ultimo, fedelissimo del Cavaliere, emerge un retroscena inedito. Alla vigilia della sentenza del processo d’appello per la trattativa Stato-mafia, - si legge su Repubblica - l’imputato Marcello Dell’Utri si preoccupa delle trasmissioni televisive che trattano l'argomento. E così, il 24 giugno 2021, l’ex senatore di Forza Italia chiama al telefono la responsabile dell’ufficio legale di Fininvest, l’avvocata Enrica Mascherpa, e accenna la situazione che lo preoccupa: è la diffusione della puntata della trasmissione di La7 Non è l’Arena di Massimo Giletti, andata in onda pochi giorni prima. I due vengono intercettati.

Dell’Utri - prosegue Repubblica - ritiene che questa informazione "potrebbe influenzare negativamente" la corte d’Appello di Palermo. Durante la telefonata, - prosegue Repubblica - la legale Fininvest propone "di avviare una sorta di "contro-comunicazione" mediatica". Sull'argomento intervie la Direzione investigativa antimafia del Centro operativo di Firenze, questa la nota. "Quello della contro-comunicazione rappresenta un tassello fondamentale della strategia portata avanti da Dell'Utri e Mascherpa avente il duplice fine di riabilitare, mediaticamente, la figura di Dell'Utri e di costituire una barriera anticipata agli attacchi che possono giungere a Silvio Berlusconi, alle sue aziende e alla loro posizione in relazione alle indagini in corso". Dell'Utri a Mascherpa: "Questi sono delinquenti, potrebbero influenzare i giudici". A ridosso della decisione dei giudici su un filone del processo sulla presunta trattativa Stato-Mafia, Giletti stava per occuparsi ancora di Dell'Utri ed è stato fermato.