Giorgia Cardinaletti, verso UnoMattina Estate: chi è l'erede della Maggioni

Giorgia Cardinaletti, il ritratto della giornalista Rai: chi è, età, carriera, fidanzato e...

Giorgia Cardinaletti sempre più vicina alla conduzione di UnoMattina Estate. La giornalista Rai, ora al timone del programma lasciatole in "eredità" da Monica Maggioni “Via delle Storie”, secondo alcune voci riprese anche da Dagospia.com, starebbe per riapprodare nel programma di Rai 1 che trasmette varie edizioni del telegiornale con vari approfondimenti tra cronaca, politica, economia e attualità.

Chi è Giorgia Cardinaletti, la biografia della giornalista Rai

Giorgia Cardinaletti, classe 1987, marchigiana di Fabriano, fin da giovanissima ha una forte passione per le informazioni e per il giornalismo. Per quanto riguarda il suo percorso scolastico, dopo aver conseguito la licenzia media, decide di iscriversi al Liceo Classico Statale “Francesco Stelluti” dove conseguirà la maturità. Successivamente decide di approfondire gli studi classici iscrivendosi all’Università degli studi di Perugia, dove frequenta il corso di Lettere. Consapevole e decisa a inseguire il suo sogno, decide di approfondire le proprie conoscenze nel suddetto settore iscrivendosi presso la scuola di giornalismo di Perugia.

Giorgia Cardinaletti, da Rai News 24 al Festival di Sanremo: la carriera

Giorgia Cardinaletti ha condotto diversi programmi sportivi. La sua carriera nel mondo dell’informazione inizia nel 2012, anno in cui diventa giornalista professionista iscritta all’Odg. Nello stesso anno, Giorgia Cardinaletti approda in televisione grazie a Rai News 24 nelle vesti di inviata. Poco dopo, sempre ricoprendo il ruolo di inviata, scende anche in pista per intervistare i campioni della Formula 1.

Forte del suo successo, la Cardinaletti ha la possibilità di condurre un programma dedicato proprio alla Formula 1, ovvero “Pole Position” in onda su Rai 1. Successivamente, entra a far parte del cast del programma di successo “La Domenica Sportiva” nelle vesti di conduttrice. Qui, affianca il collega Alessandro Antinelli, anch’egli giornalista e conduttore televisivo. La giornalista rimarrà alla conduzione del programma per diversi anni, fino al 2019 per l’esattezza.

Ma non è tutto. Il 2019 è stato un anno proficuo per la Cardinaletti che la vede insignita del prestigioso premio “Telegiornalista dell’anno”. Successivamente approda nuovamente al Tg1 dove si occupa della redazione Società. Nel 2020 ha condotto "Uno Mattina Estate" con Alessandro Baracchini. Infine, nel 2022, precisamente durante la settimana del Festival di Sanremo, conduce il programma “Dentro il Festival” in onda su RaiPlay.