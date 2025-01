L'unica serie tv vista da Giorgia Meloni? E' questa! E non guarderà (per ora) 'M. Il figlio del secolo su Mussolini'

Giorgia Meloni, "M. Il figlio del secolo? Non vedo una serie tv da due anni"

"Se ho letto i libri di Scurati su Mussolini e se vedrò la serie tv con Marinelli? Non vedo una serie televisiva e non riesco a leggere un libro che non sia il Pnrr da più di due anni. Volentieri un giorno me le guarderò, tornerò a fare le cose che fanno gli umani, che a me non sono tragicamente consentite e che mi mancano", ha spiegato la premier Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti parlamentari nella conferenza stampa di inizio anno, sulla partenza - in esclusiva da venerdì, 10 gennaio, su Sky e in streaming su Now - di M. Il figlio del secolo.

Giorgia Meloni, l'unica serie tv vista? "'Per Elisa', la serie su Elisa Claps"

Poi però ci pensa e ricorda: "Mi correggo - le parole di Giorgia Meloni - sono riuscita a vedere una sola serie tv: 'Per Elisa', la serie su Elisa Claps. Che è bellissima".

Giorgia Meloni 'Per Elisa': di cosa parla la serie tv ispirata al caso Elisa Claps

La serie tv - in sei puntate - è stata ispirata a un fatto di cronaca nera, l'omicidio di Elisa Claps, 16enne uccisa nel 1993 a Potenza. La miniserie è basata sul libro Sangue sull'altare di Tobias Jones e realizzata con la consulenza della famiglia Claps.

Diretta dal regista italiano Marco Pontecorvo e trasmessa in televisione nel 2023 dai Rai 1 in prima serata è attualmente disponibile su RaiPlay e (da luglio 2024) su Netflix. Nei panni di Elisa Claps, l'attirce Ludovica Ciaschetti. Nel cast Gianmarco Saurino, Anna Ferruzzo, Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrera, Giulio Della Monica, Antonio Petrocelli