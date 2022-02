Giornalisti social, Mentana giù dal podio: Scanzi in vetta. Vola Di Marzio

Classifica giornalisti social, Di Marzio conquista il secondo posto. Mentana scende dal podio. Scanzi a gennaio ancora primo

Andrea Scanzi in vetta al podio della classifica dei top giornalisti più cliccati sui social. Elaborata da Sensemakers, al secondo posto della classifica stilata in collaborazione con Prima Comunicazione si piazza Gianluca Di Marzio, l’esperto di calciomercato del team Sky. Rispetto al mese precedente (dicembre), il giornalista sportivo ha registrato una crescita del +193% in termini di interazioni.

Nel dettaglio, i contenuti più cliccati di Di Marzio non riguardano i colpi di calciomercato delle squadre italiane, ma sono post di ringraziamento per la solidarietà ricevuta in occasione della morte del padre Giovanni, venuto a mancare il 22 di gennaio, noto e stimato dirigente sportivo italiano.

Top giornalisti social, Lorenzo Tosa terzo in classifica

A conquistare il terzo posto sul podio, Lorenzo Tosa, registrando, anche lui, una crescita in termini di interazioni del +157%. I contenuti pubblicati dal direttore di Next Quotidiano spaziano dall’esultanza polemica di Berrettini verso il pubblico della Rod Laver Arena di Melbourne durante i quarti di finale degli Australian Open alla morte dell’ex presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

All’interno della classifica di gennaio troviamo anche due “volti nuovi”: quello di Romeo Agresti, corrispondente della Juventus per Goal, in settima posizione, grazie ai contenuti pubblicati sui colpi di calciomercato del club bianconero. Il post più performante è un video che riprende l’arrivo di Dusan Vlahovic al J Medical di Torino. Altro nuovo nome è quello di Massimo Gramellini, editorialista del Corriere della Sera e conduttore del programma di informazione “Le parole”, che grazie ai contenuti di cronaca pubblicati sulle sue pagine social trova posto alla quindicesima posizione.