Giovanna Botteri alla corte di Urbano Cairo: sarà su La7 nel cast di...

Giovanna Botteri alla corte di Urbano Cairo su La7

Da pochi giorni era andata in pensione e aveva salutato la Rai e già Giovanna Botteri si prepara per una nuova avventura in tv. Dopo l'addio a Viale Mazzini si spalancano per lei le porte della tv di Urbano cairo, La7.

Giovanna Botteri su La7 da Massimo Gramellini: "In altre parole", la nuova avventura dell'ex giornalista Rai

“‘In altre parole‘, direi che il pubblico mi rivedrà su una nuova rete… È stata una scelta naturale. Doveva andare così. Del resto sono una donna libera”, ha rivalato al Corriere della Sera.

A settembre ripartirà dunque il programma di Massimo Gramellini con Giovanna Botteri tra gli ospiti fissi della trasmissione dopo che era stata spesso in collegamento nel programma del conduttore, Le Parole, su Rai 3.

Nuova vita a La7, però, ma Giovanna Botteri confessa che la Rai avrà per sempre un posto importante nel suo cuore. “Mio papà lavorava alla Rai, per me la Rai è famiglia e resterà tale. La Rai sono tutti i giornalisti, le maestranze, non sono i dirigenti che vanno e vengono. La Rai ha guidato l’Italia nel dopoguerra, ha costruito l’alfabetizzazione, ha prodotto grandi sceneggiati, continua a informare e regalare sogni. E sarà sempre nel mio cuore”.