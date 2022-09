Google completa l'acquisizione di Mandiant

Google annuncia il completamento dell'acquisizione di Mandiant, azienda che si occupa di di sicurezza informatica

Si unirà a Google Cloud e manterrà il marchio Mandiant.

L'accordo per l'acquisizione era stato firmato a marzo scorso. Secondo una nota, con l'acquisizione le due realtà forniranno soluzioni sicurezza "con capacità ancora maggiori per supportare i clienti nei loro ambienti cloud e on-premise".

"Riteniamo che questa acquisizione crei un valore incredibile per i nostri clienti e per il settore della sicurezza in generale. Insieme, Google Cloud e Mandiant aiuteranno a reinventare il modo in cui le organizzazioni si proteggono, oltre a rilevare e rispondere alle minacce", spiega Thomas Kurian, Ceo di Google Cloud.

"La combinazione dei nostri 18 anni di esperienza di intelligence sulle minacce e di risposta agli incidenti con l'esperienza di sicurezza di Google Cloud rappresenta un'incredibile opportunità per fornire la velocità e la scalabilità necessarie al settore della sicurezza", aggiunge Kevin Mandia, Ceo di Mandiant.